Cel en tbs voor mishandeling en in koffer stoppen kind in Groningen

De 37-jarige vrouw kende haar belager niet, die in de nacht van 2 op 3 september 2021 haar woning in Groningen binnendrong. Ze had net haar zoontje op bed gelegd en ontdekte rond 22.00 uur de man in haar keuken. Pas de volgende ochtend kon de vrouw alarm slaan bij een buurman. Ze was zwaargewond en geboeid. Ze was die nacht bewusteloos geraakt en verkracht.