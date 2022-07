Celstraf geëist tegen Groninger voor rol bij steken agenten rond avondklok

Een agent raakte levensbedreigend gewond. De vriend, Eric Jeffrey T. (33) heeft het steken toegegeven. Het OM eiste donderdag tegen hem een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging. Volgens T. was De G. een omstander. Justitie verdenkt De G. uit Groningen van openlijke geweldpleging. Hij heeft volgens de officier van justitie geen geweld gebruikt, maar greep ook niet in en werkte daarmee samen met T. De G. stelt dat hij in shock was en daarom niks deed.

De uit Amerika afkomstige T. verbleef sinds september 2020 illegaal in Nederland. Hij heeft De G. via internet leren kennen en ze hadden sinds 2018 een relatie, aldus T. De twee waren op 10 maart aan het fietsen. T. stak naar eigen zeggen de agenten uit vrees dat De G., die geen id-bewijs bij zich had, opgepakt zou worden. De G. moest dan weer terug naar een GGZ-instelling, zei T. donderdag in de rechtbank in Groningen.

Vrees voor aanhouding

Volgens deskundigen is De G. verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een depressieve stoornis. Ook zijn er genderidentiteitsproblemen. T. noemt De G. zijn vrouw en Emma. Door selectief mutisme, ook wel stomheid, kon De G. vrijdag niet praten in de rechtbank. Hij gaf door te typen op een laptop antwoord op vragen. De geëiste celstraf is gelijk aan de tijd die De G. in voorarrest heeft gezeten. Volgens zijn advocaat is De G. kwetsbaar en woont hij momenteel onder begeleiding. De raadsman vroeg om vrijspraak.

,,Ik had nauwelijks tijd om door te hebben wat er precies gebeurde, ik dacht dat hij zich eruit aan het praten was”, aldus De G. over het steken. T. had uit zelfbescherming een mes bij zich, schreef hij. De G. zwierf met T. door Europa. Hij en T. vreesden een aanhouding bij de controle. ,,Dan worden we uit elkaar gehaald en moeten we terug naar onze oude levens.” De twee werden in Frankrijk opgepakt.

De rechtbank doet 12 augustus uitspraak.