COA: motie Westerwolde maakt duidelijk dat er grote zorgen zijn

De motie die de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde gisteravond heeft aangenomen over het aanmeldcentrum in Ter Apel maakt volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) duidelijk dat er grote zorgen zijn. ,,Maar die hebben wij ook. Wij staan in die zin naast elkaar en niet tegenover elkaar”, zo laat een woordvoerder weten.

De motie pleit voor nieuwe afspraken tussen de gemeente en het COA, omdat de organisatie meerdere afspraken in de huidige overeenkomst zou hebben geschonden. Zo is het aanmeldcentrum al maanden overvol en is er afgesproken dat er maximaal 2000 vluchtelingen mogen worden opgevangen. Ook zouden er meerdere keren tenten zijn geplaatst terwijl de gemeente daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Volgens het COA is er regelmatig contact met de gemeente over de situatie in Ter Apel. ,,Het gebrek aan opvangplekken en de situatie bij het aanmeldcentrum is ook voor het COA een voortdurende bron van zorg. Wij werken elke dag enorm hard om iedereen zo goed mogelijk op te vangen.”

Het COA zegt de situatie niet zelf te kunnen oplossen. ,,Het COA zit al ruim een jaar in grote problemen. Er zijn dringend extra opvangplekken nodig. Daar hebben we de gemeenten en het Rijk bij nodig, dat moet gezamenlijk worden aangepakt. Hier gaan wij graag met het college over in gesprek.”

De motie was ingediend door de lokale partij Gemeentebelangen Westerwolde en werd unaniem aangenomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het vooralsnog niet duidelijk wat de vervolgstappen zijn. ,,Deze motie is aangenomen en omarmd door het college. We verwachten nu dat de partijen die hierin verantwoordelijk zijn, hun verantwoordelijkheid nemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om Den Haag, maar ook de IND, waar het op dit moment vastloopt. Wat gaat de overheid nu voor ons doen?”