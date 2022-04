COA verwacht dit weekeinde voldoende plek voor asielzoekers in Ter Apel

Groningse studenten krijgen 1000 euro jaarlijkse toelage terug

De Hanzehogeschool in Groningen betaalt ruim 550 fysiotherapiestudenten het collegegeld terug dat ze te veel hebben betaald. De studenten maakten jaarlijks een toelage over van 1000 euro bovenop het wettelijk vastgestelde collegegeld. De toelage was onrechtmatig, stelt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). In reactie gaat de hogeschool het geld terugbetalen.

22 april