Coalitieakkoord in Groningen: BBB, Groninger Belang, PvdA en CU

BBB-Statenlid Groningen stapt op na ophef over tweets

In Groningen stapt een Statenlid op van de BoerBurgerBeweging (BBB). Het gaat om Kor Schipper, die met voorkeurstemmen is gekozen en de afgelopen dagen onder vuur kwam te liggen vanwege onder andere zijn tweets. BBB-fractievoorzitter Gouke Moes in Groningen meldt dat Schipper vrijdag zijn vertrek heeft meegedeeld aan de partij. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.