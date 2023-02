Code geel om windstoten tot 90 kilometer per uur in Noord-Holland, Friesland en Groningen

Taakstraf voor trappen tegen hoofd van student Vindicat

Een 33-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een taakstraf voor zinloos geweld in het pand van studentenvereniging Vindicat in Groningen. Daarbij heeft hij het slachtoffer onder meer twee keer tegen het hoofd geschopt, oordeelde de Groningse politierechter. De rechter legde een taakstraf op van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

