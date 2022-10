Commissaris Paas kritisch op houding oud-minister Kamp tegenover Groningen: ‘De minister bewoog niet’

Oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken) luisterde niet of nauwelijks naar signalen over de gaswinning en de aardbevingen uit de regio Groningen. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij omschrijft een afstandelijke relatie met Kamp. ,,In onze beleving bewoog de minister ook niet.”

,,We kregen in bestuurlijke overleggen in mijn herinnering de wereld volgens Kamp toegediend”, schetst Paas. ,,Dat was een wereld waarin leveringszekerheid heel belangrijk was voor de veiligheid, en waarin schade verhaald moest worden bij de veroorzaker via het aansprakelijkheidsrecht.” Op de vraag van de commissie of Kamp open stond voor de 'wereld volgens Groningen’, zei Paas: ,,In mijn waarneming niet.”

Paas had tussen zijn aantreden als commissaris van de Koning in 2016 en de komst van een nieuw kabinet in oktober 2017 contact met Kamp, maar ‘ik ben er nooit in geslaagd om met minister Kamp een innige band op te bouwen’, zegt de rijksheer. Pas drie maanden nadat hij was benoemd tot commissaris dronk Paas koffie met de minister.

VVD’er Kamp had volgens hem ‘een intimiderende kennisvoorsprong en een kogelrond verhaal’, maar er was niemand in de regio Groningen ‘die daar grip op kreeg’.

Kamp was als minister verantwoordelijk voor de gaswinning, en kwam tijdens de verhoren door de commissie al vaak ter sprake vanwege zijn rol in dat dossier. Meest bekend is het voorbeeld dat onder Kamp de gaswinning in 2013 een recordhoogte bereikte, terwijl in het jaar ervoor de zwaarste beving ooit werd gemeten. Zelf moest Kamp de afgelopen weken twee keer getuigen.