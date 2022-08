Culturele zomer in Groningen: opbouw Noorderzon Festival van start

Grote expositie van DC Co­mics-attributen komt naar Groningen

Een grote internationale expositie over DC Comics komt naar Groningen. De tentoonstelling, die bestaat uit honderden afbeeldingen, attributen en kostuums uit grote filmhits van DC Comics, is vanaf 30 juli te zien in het Forum Groningen. Het is de laatste plek waar de enorme verzameling The Art of DC in Europa geëxposeerd wordt.

25 juli