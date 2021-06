De Groningse Raúl is dé ciderman van Nederland: ‘Cider is voor durfallen’

De Ciderman

Je kunt wel stellen: Raúl ademt cider. ,,Ze noemen me wel de Ciderman”, lacht Raúl enthousiast. Raúl weet zijn enthousiasme uitstekend over te brengen. ,,Het is zo’n mooi, puur product. Cider verdient echt een groter podium in Nederland. Cider is fris én spannend. Je kunt er echt alle kanten mee op.” Raúl begon vijftien jaar geleden op streekmarkten. ,,Dit soort markten waren toen net in opkomst. Zo verkocht ik mijn eerst cider. Wil je trouwens wat cider proeven?” De geestdrift van Raúl werkt aanstekelijk. De mensen aan zijn kraampje mogen van alles proeven. ,,De cider verkoopt zichzelf”, zegt Raúl verguld nadat hij weer een paar flessen heeft verkocht. ,,Mensen zien het, proeven de cider en raken geprikkeld.”

Van Groot-Brittannië naar Groningen

Raúl dwaalt al zijn hele leven de wereld rond. Zo woonde hij onder andere op Aruba. ,,Maar in Groningen had ik nog nooit gewoond”, zegt Raúl. ,,We kwamen hier terecht door mijn vrouw. Zij is Britse, maar is hier opgegroeid.” Zo streken ze een kleine twintig jaar geleden neer in Groningen. ,,Het is hier heerlijk, de drukte van de stad met de rust van het platteland… Al was ik voor ik trouwde nog nooit in Groningen geweest.”



Raúl heeft meer te danken aan zijn Britse vrouw. ,,Ik was altijd al een foodie. Vijftien jaar geleden wist ik zeker dat ik in de ciders wilde. Er waren wel wijnimporteurs die dit erbij deden, maar niemand had cider als core business. Via mijn vrouw kwam ik in aanraking met de Britse cultuur rondom cider en ik was meteen om. Ik wilde cider écht op de kaart zetten.”