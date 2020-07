De terugkeer van Arjen Robben laat bij FC Groningen de kassa rinkelen

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. FC Groningen is hard op weg om dit seizoen alle 15.000 seizoenkaarten aan de man of vrouw te brengen. Volgens de laatste stand van zaken van gistermiddag vijf uur zijn er inmiddels 11.408 verkocht. ,,We zijn aardig op weg om het maximaal aantal seizoenkaarten dat we beschikbaar hebben te halen’’, zegt marketingmanager Edwin Froma. ,,We zijn de enige club in Nederland die nu al meer seizoenkaarten heeft verkocht dan in het vorige seizoen. Dat is een direct gevolg van de terugkomst van Arjen Robben bij zijn jeugdliefde. Heel veel mensen willen daar bij zijn.’’