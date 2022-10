Delfzijler (24) veroordeeld tot taakstraf en voorwaardelijke voor verspreiden manifest Breivik

Volgens de rechtbank zijn de manifesten ,,onlosmakelijk verbonden met de terroristische aanslagen in Noorwegen en Nieuw-Zeeland en het zogenaamde accelerationisme”. Dit laatste is volgens de definitie van de Nederlandse overheid ,,het extreemrechtse gedachtegoed waarbij het creëren of versnellen van chaos wordt nagestreefd, om zo een rassenoorlog en de vervanging van de democratie door een witte etnostaat te bespoedigen”. De ideologie wordt vooral via besloten groepen op social media verspreid. Van der W. gebruikte Telegram daarvoor.

Van der W. plaatste ook opruiende teksten in de besloten groep. ,,1500 pagina’s aan hardcore wijsheid en superonderbouwde argumenten”, schreef hij onder meer over het manifest van Breivik. Ook postte hij: ,,Het is tijd dat we ons als blanke Nederlanders onder één banier verenigen en ten strijde trekken tegen alles wat ons in de weg staat.”

Tijdens de behandeling van de zaak heeft hij bekend dat hij de auteur is van die teksten. Maar aanzetten tot geweld zou niet zijn bedoeling zijn geweest. Hij zei geen racist of extremist te zijn. ,,Ik was boos en gefrustreerd”, aldus Van der W. ,,Ik heb me ongenuanceerd uitgelaten.”

Aanslag

Breivik doodde op 22 juli 2011 77 mensen. Een aanslag met een autobom in de Noorse hoofdstad Oslo kostte acht mensen het leven. Kort daarna schoot hij 69 vooral jonge mensen dood op het eilandje Utøya, waar op dat moment een zomerkamp aan de gang was van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf, het destijds geldende maximum.

Tarrant, geboren in Australië, doodde bij aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch op 15 maart 2019 51 mensen. Hij streamde zijn daden live op Facebook. Tarrant kreeg levenslang, zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating.

Van der W. zat elf dagen in voorarrest. Van de opgelegde 120 dagen celstraf zijn er 109 dagen voorwaardelijk, waardoor hij niet niet terug de cel in hoeft - de man heeft de elf dagen uitgezeten in voorarrest. De rechter bepaalde tevens dat de verdachte moet meewerken aan een behandeling. De opgelegde straf is hoger dan het OM had geëist.