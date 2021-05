Dierenambulance wanhopig: ‘Deze meeuw houdt ons al weken bezig’

Rechtszaak dodelijke steekpar­tij Groningen vertraagd om quarantai­ne verdachte (18)

29 april De rechtszaak over een dodelijke steekpartij bij een basisschool in Groningen loopt vertraging op nu de 18-jarige verdachte in quarantaine zit. Hij wordt later op de dag getest op corona. De rechtbank in Groningen kon zijn zaak vanochtend niet inhoudelijk behandelen. De zitting is verschoven naar maandag 17 mei.