Dierenambulances van Groningen tot Zeeland last van vrijwilligerstekort: ‘Andere tak van sport’

Spoedmeldingen

,,Je ziet in elke vrijwilligersbranche dat er tekorten zijn”, legt FDN-voorzitter Trizin Hof uit. ,,Maar dit is een essentieel beroep.” Volgens Hof zorgen de vrijwilligerstekorten ervoor dat sommige dierenambulances in de knel komen bij het uitrijden voor meldingen. ,,Dan komt er een melding, maar is er niemand beschikbaar om het op te pakken. Dat is absoluut niet wat we willen, je wil er niet aan denken dat we nee moeten verkopen.” Dit is bijvoorbeeld in de nachtelijke uren een enorm probleem, want dan gaat het ,,altijd om spoedmeldingen”.