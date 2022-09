Directeur schadeafhandeling Groningen: heb te weinig bevoegdheden om aardbevingsschade te vergoeden

De voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) Bas Kortmann vindt dat hij te weinig bevoegdheden heeft om aardbevingsschade in Groningen te vergoeden. Hij wil meer ruimte in de regels en budget krijgen om schade te vergoeden als dat op dit moment wettelijk niet mag, maar wel rechtvaardig voelt. Dat zegt Kortmann tegen de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt.

Kortmann vindt het “verre van optimaal” dat het IMG nu bij elke schademelding aannemelijk moet maken dat gaswinningsbedrijf NAM aansprakelijk is. Hij vindt het bijvoorbeeld vervelend als deskundigen van vier huizen zeggen dat deze beschadigd zijn door aardbevingen als gevolg van de gaswinning en van een vijfde huis niet. De voorzitter van het IMG wil dan de vrijheid hebben om de schade van al die huizen te vergoeden - om onderlinge wrevel te voorkomen - maar krijgt die niet ondanks herhaalde verzoeken in Den Haag.

Straat voor straat

In plaats van schade per huis te vergoeden en met de dure hulp van experts vast te stellen dat de NAM aansprakelijk is, ziet Kortmann meer in een “deltaplan” voor Groningen. Hij vindt het geen gek idee om de dorpen in de kern van het aardbevingsgebied “straat voor straat” op te knappen. ,,En neem dus ver afstand van al die deskundigenrapporten en versterkingsrapporten”, verduidelijkt hij.

Dat voorkomt onderlinge gevoelens van ongelijkheid tussen Groningers van wie de schade wel en niet vergoed is. Het zou ook helpen de economische achterstand weg te werken en is volgens de IMG-voorzitter ook rechtvaardig. ,,We hebben enorm profijt gehad van de gasbaten”, aldus Kortmann.

,,De vraag nu is - en in ben blij dat ik er niet over hoef te beslissen - of je zo’n omslag nu nog kunt maken en ook wil maken”, aldus Kortmann. ,,Want het is wel heel ingrijpend.” Daarom denk hij ook dat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) “niet heel blij zal zijn” dat hij zijn eerder geopperde plan voor een deltaplan in het zwaarst getroffen gebied herhaalt.