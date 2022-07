Dit weekend door personeelstekort opnieuw minder treinen van Arriva

‘Angstcul­tuur en intimida­tie bij zorgboerde­rij: medewerk­ster kreeg dildo's als kerstca­deau’

De GGD is een onderzoek gestart naar zorgboerderij Oldenbosch in Holwierde. Medewerkers van zorgboerderij luiden de noodklok over een angstcultuur, het wegsluizen van geld en seksuele intimidatie op de werkvloer. ,,Een medewerkster kreeg een sekspakket met kerst.”

