top 10Op zoek naar een leuk uitje in Groningen? Of benieuwd wat anderen vinden van de attracties in de hoofdstad van de provincie? Dit zijn de tien beste uitjes in Groningen volgens Tripadvisor.

10. Synagoge Groningen

Wie houdt van mooie architectuur en verhalen over de joodse gemeenschap in Groningen, moet zeker even naar binnen bij deze synagoge aan de Folkingestraat. Bezoek de website van tevoren om na te gaan welke exposities er op dat moment te zien zijn. De entreeprijs kan op basis daarvan namelijk weleens verschillen, zo wordt er gewaarschuwd.

9. Noorderplantsoen Park

‘Een mooie groene oase in de stad', schrijven meerdere bezoekers over het Noorderplantsoen Park. In het park is het fijn wandelen en fietsen en zijn er veel verschillende bomen en planten te zien.

8. Universiteitsmuseum Groningen

Dit wetenschapsmuseum huist al sinds 1934 in het academisch hart van de studentenstad. Er zijn meerdere collecties te zien over alles wat te maken heeft met cultuur, natuur en wetenschap. Leuk voor kinderen én volwassenen!

7. Noorderlijk Scheepvaartmuseum

Een ander populair museum is het Noorderlijk Scheepvaartmuseum, dat zich bevindt in twee van de mooiste middeleeuwse gebouwen van Groningen. Laat je er met kunst- en historische toonstellingen onderdompelen in de wereld van de Noord-Nederlandse scheepvaart.

6. Hoofdstation Groningen

Treinreizigers hebben bij aankomst al meteen een mooie binnenkomer te pakken. Één van de meest populaire Groningse plekjes van Tripadvisor-reizigers in 2021 is namelijk het Hoofdstation Groningen. Vooral het mooi vormgegeven plafond van het treinstation is volgens bezoekers indrukwekkend.

5. Brouwerij Martinus

Van zo'n stedentrip krijg je dorst, toch? Hoog tijd voor een bezoek aan de nummer 5 op het lijstje: Brouwerij Martinus. Bij deze brouwerij in de binnenstad kun je terecht voor een lokaal biertje, een rondleiding en als je geluk hebt zelfs een concert.

4. Martinitoren

Dit Groningse icoon kan uiteraard niet in dit lijstje ontbreken. Na het beklimmen van de toren word je beloond met een prachtig uitzicht over de stad. Tip van een bezoeker: wie met een gids een tour van de Martinitoren wil doen, kan deze het beste van tevoren even reserveren.

3. Vismarkt

De Vismarkt is een mooie en gezellige plek in Groningen, met leuke winkels en op zaterdagen een markt. Geen fan van menigtes, maar wil je toch graag in alle rust rondkijken? Volgens liefhebbers van de plek kun je 'm dan het beste op een zondagmorgen bezoeken.

2. Prinsentuin

De Prinsentuin is een fijne plek om even bij te komen van een stadswandeling. Het kleine park staat vol met rozen. ‘Je kunt er ronddwalen of op een bankje gaan zitten', vertelt bezoeker Impje. Volgens haar moet je vooral ook uitkijken naar de oude zonnewijzer boven de ingang van de Prinsentuin.

1. Groninger Museum

Met stip bovenaan het lijstje staat het Groninger Museum. Dit museum was een van de meest populaire Groningse bestemmingen van Tripadvisor-reizigers in 2021. Volgens bezoekers mag je het museum simpelweg niet missen tijdens een bezoek aan de stad. Een brede collectie laat je er kennis maken met de kunst, design en kunstgeschiedenis van Groningen.

