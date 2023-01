Docent RUG ziet klimaatactivist harder aangepakt worden dan boer: ‘Ik zet hier vraagtekens bij’

Geen rode cijfers concert- en festivalbe­zoek: 2,4 miljoen meer bezoeken in 2022

In 2022 vonden fors meer festivals en concerten plaats dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Festivals en concerten trokken in 2022 gezamenlijk 32,5 miljoen bezoeken. Dat zijn 2,4 miljoen bezoeken méér dan in 2019. Dat heeft de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) vrijdag bekendgemaakt.

20 januari