Dode die werd gevonden bij Gronings drugslab is Limburger Tess Abels (38)

De politie heeft de naam en een pasfoto van de man verspreid in de hoop dat mensen meer informatie kunnen delen. De man, die is opgegroeid in Roermond, had in de laatste twee weken van juli voor het laatst contact met zijn familie. ,,De politie wil graag weten wat er in de periode tussen 15 juli en het aantreffen van zijn lichaam is gebeurd. Het is op dit moment niet duidelijk waar hij de afgelopen weken verbleef en met wie hij zoal contact heeft gehad.”