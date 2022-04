Dode gevonden in huis Appingedam na ‘ernstig geweldsincident’, verdachte aangehouden

Groningse tennisster Hartono verliest in eerste ronde in Charleston

Arianne Hartono is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi van Charleston. De 25-jarige nummer 165 van de wereld verloor op het graveltoernooi in de Verenigde Staten met 6-1 6-4 van de Hongaarse Anna Bondar, de mondiale nummer 73.

4 april