Donald Trump bemoeide zich met Amerikaanse bedrijfsvestiging in Eemshaven

De president van Amerika speelt een rol in de mogelijke komst van een Amerikaans bedrijf in de Groninger haven. Dankzij tussenkomst van Trump is Groningen Seaports om de tafel gaan zitten met een bedrijf dat zich mogelijk wil vestigen in de Eemshaven.

Ambassadeur Pete Hoekstra

Groningen Seaports kreeg eerder dit jaar toegang tot Trump via de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra. Deze politieke en persoonlijke vriend van de president, die is geboren in Groningen, spant zich extra in voor bedrijvigheid in het Noorden, onthulde Köning.