‘Dreigende situatie’ in Groningen: arrestatieteam paraat na mogelijk schietincident

De Soerabajastraat en de Floresstraat zijn rond 10.15 uur vanochtend afgezet. Bij de politie kwam rond 09.45 uur een melding binnen van een mogelijk schietincident. Onduidelijk is of er echt is geschoten. De politie kan nog niet meer informatie geven dan dat er ‘een dreigende situatie’ is. Ook een arrestatieteam is ter plaatse.