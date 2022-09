Drie Groningers opgepakt vanwege bankhelpdeskfraude

Grond voor aanmeldcen­trum Bant nog altijd niet in handen van COA

De locatie in Bant waar een aanmeldcentrum voor asielzoekers moet verrijzen, is nog niet in handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster, meldt Omroep Flevoland.

7 september