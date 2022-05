Drie personen gewond bij frontale botsing Ten Post, automobilist onder invloed van drugs

Opvang Ter Apel nagenoeg vol: ‘Dringend nieuwe plekken nodig’

De centrale opvanglocatie in het Groningse Ter Apel is nagenoeg weer volgeraakt met asielzoekers, zo meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gisteravond. ,,We hebben dringend nieuwe opvangplekken nodig om de hoeveelheid mensen hier te verminderen”, legt hij uit.

2 mei