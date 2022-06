Drie verdachten melden zich na tonen beelden van mishandeling Groningen

Groningse overheden willen dat verdere gaswinning wordt uitgeslo­ten

In een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Hans Vijlbrief doen Groningse waterschappen, gemeenten en de provincie een beroep om de mogelijke verhoging van de gaswinning in Groningen van tafel te krijgen. Volgens de overheden is de verhoging die Gasunie Transport Services voorstelt niet uitlegbaar richting de inwoners en oorzaak van veel onrust in de regio.

1 juni