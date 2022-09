Driehonderd mensen sliepen na regendag buiten in Ter Apel: ‘Wij maken ons ontzettend zorgen’

In de avond zouden ook een aantal tenten zijn uitgedeeld voor wat beschutting, vertelt Roos Ykema, voorzitter van MiGreat. Dit waren tenten zonder haringen, omdat deze volgens handhavers als wapen gebruikt kunnen worden. ,,Wij maken ons ontzettend zorgen over de omstandigheden waarin mensen de nacht door moesten komen”, zegt Ykema. ,,Het is onbestaanbaar dat het COA geen opvangplekken regelt terwijl er regen voorspeld is, en het geen regenplan of noodoplossing heeft voor de mensen buiten.”

Maandenlange crisis

De asielcrisis was er al ruim voor de zomer, maar is de afgelopen maanden in rap tempo verergerd. Vooral bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de situatie dramatisch en onhoudbaar. Honderden asielzoekers hebben er al buiten op het gras moeten slapen. De hygiënische omstandigheden zijn slecht en de veiligheid kwam al meermaals in het geding, waardoor Artsen zonder Grenzen voor het eerst in Nederland in actie kwam.