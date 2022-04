Drukte op de weg door gekantelde vrachtwagen bij Groningen

indebuurt Groningen Mysterie: wie is Okke Kluin, die moest hangen op de Grote Markt?

Ken je de uitdrukking ‘Hest meer geluk had as Okke Kluun, want dij mos hangen’? Oftewel: Je hebt meer geluk gehad dan Okke Kluin, want die moest hangen. Het gezegde wordt gebruikt als iemand aan een ongeluk is ontsnapt. En Okke Kluin? Dat is een Groninger! Maar waar komt dat gezegde precies vandaan?

23 april