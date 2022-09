Eerste asielzoekers van Ter Apel naar tijdelijke 'wachtkamer' in Zoutkamp gebracht

Niemand sliep buiten Ter Apel vannacht: ‘Gelukt, met veel kunst-en vliegwerk’

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hoefde in de nacht van vrijdag op zaterdag niemand buiten te slapen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het gelukt om mensen onder te brengen in Stadskanaal, Haren en in Ter Apel zelf. Het ging in totaal om een groep van tussen de 400 en 500 mensen.

10:32