Eerste Pride in Groningen op bescheiden schaal van start, maar zonder straatparade

Vrijdagavond is er een verkiezing van de Pride Queen, waar zeven of acht dragqueens aan meedoen. De jury, waarvan journalist Jacques d’Ancona deel uitmaakt, en het publiek kiezen samen de winnaar. Die wordt vervolgens afgevaardigd naar de finale van Miss Travestie Holland (Holland’s Best Drag Queen) in oktober in Rotterdam.

Het hoogtepunt is het Straatfeest, zaterdag vanaf 17.00 uur. In de Zwanestraat treden artiesten op en is er veel horeca. Een woordvoerster verwacht daar grote drukte, ook al omdat er in Groningen het festival Noorderzon gaande is en ook de KEI-week, de introductietijd voor nieuwe studenten.

Geen straatparade

Volgens de woordvoerster is deze eerste Pride bescheiden van opzet. ,,We wilden het al eerder organiseren maar hebben het steeds moeten uitstellen door corona. We proberen het te doen met een klein budget, met niet te veel personeel en sponsors. Er is daarom ook nog geen straatparade. Maar bij succes kan dat volgend jaar hopelijk wel!”