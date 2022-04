Eerste zeehondenwachters van Nederland opgeleid: ‘Dit moet een signaal zijn voor iedereen’

Zeehondencentrum Pieterburen noemt de komst van de zeehondenwachters een mijlpaal. Alleen deze officieel getrainde professionals en vrijwilligers mogen beoordelen of een zeehond geholpen moet worden. ,,Voor iedereen die geen officiële zeehondenwachter is, is dat verboden”, benadrukt Sander van Dijk, hoofd van de afdeling communicatie bij Pieterburen. ,,Ondanks de goede bedoelingen.”



De zeehondenwachters zijn straks te herkennen aan felgekleurde hesjes met een logo van het zeehondenopvangcentrum waarvoor zij werken. De komst van de zeehondenwachters is te danken aan het Zeehondenakkoord dat in 2020 werd gesloten. ,,Daarvoor was het nog zo dat iedereen bij het vinden van een zeehond het dier mee mocht nemen en thuis in de badkuip mocht zetten, voordat diegene contact opnam met een opvangcentrum", vertelt Van Dijk. ,,Nu is dat verboden en mogen alleen speciaal opgeleide mensen beoordelen of een zeehond hulp nodig heeft.”

Quote Zeehonden zien er schattig en hulpeloos uit, maar in de meeste gevallen hebben ze onze hulp helemaal niet nodig Sander van Dijk, Pieterburen

Zeehond in boodschappentas

Het gebeurt nog vaak dat zeehonden onnodig bij een opvangcentrum worden gebracht, vertelt Van Dijk. ,,Er is zelfs eens iemand geweest die met een zeehond in een boodschappentas bij ons aankwam, omdat diegene ‘toch in de buurt was’ en een zeehond vlakbij op de dijk zag liggen. Mensen denken vaak dat een zeehond hulp nodig heeft zodra deze op het land ligt en dat is logisch. Ze zien er schattig en hulpeloos uit, maar in de meeste gevallen hebben ze onze hulp helemaal niet nodig.”

Volledig scherm De hesjes van de zeehondenwachters. © Pieterburen

Zeehondenwachters kunnen het publiek in de meeste gevallen geruststellen. ,,Zij kunnen bijvoorbeeld uitleggen dat de zeehonden pup waarschijnlijk nog zo'n twaalf uur op het strand uitrust voordat deze weer terug de zee in gaat", illustreert Van Dijk. ,,Als de pup om de haverklap gestoord wordt, komt het dier niet aan rusten toe. We hopen dus ook dat het in leven roepen van zeehondenwachters een duidelijk signaal is naar het publiek toe. Zij moeten uiteindelijk een begrip worden waar naar geluisterd wordt.”

Contact met dierenarts

Tijdens hun training hebben zeehondenwachters onder meer geleerd hoe ze kunnen bepalen of een zeehond hulp nodig heeft en hoe zij dit aan moeten pakken. ,,De meesten zijn vanwege hun baan of levensstijl al veel aan de kust en staan continue in contact met een dierenarts. Een dierenarts beslist uiteindelijk of het dier ook echt opgevangen moet worden. De beste plek voor zeehonden is de zee, opvang moet er alleen zijn voor dieren die echt hulp nodig hebben.”



Iedereen mag zich aanmelden voor de training om zeehondenwachter te worden. ,,Maar we hebben er alleen iets aan als iemand ook echt op vaste basis beschikbaar is", aldus Van Dijk. ,,Aan iemand die de training komt volgen en vervolgens de komende paar jaar niet aan de kust is hebben we weinig.”

