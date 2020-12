‘Eigenaar Groningse dansschool misbruikte minderjarige pupillen in spagaat’

Tegen de oprichter van Groningen Dance Center liggen nu dertien aangiftes. Het gaat om twaalf soorten zedendelicten. De meisjes waren op één na minderjarig, veelal jonger dan 16 jaar. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Het eerste misbruik was in 2015, stelt het OM. De laatste zaken zijn van afgelopen jaar. Een aantal slachtoffers werkte bij de dansschool. Sommige slachtoffers zouden meerdere keren zijn misbruikt. De man is op 8 september aangehouden.

De verdachte was via een videoverbinding online aanwezig bij de zitting, wel zichtbaar voor de rechters, niet voor de media. Hij zit vast in een penitentiaire inrichting. ,,Jammer dat dit naar buiten is gekomen”, reageerde de verdachte. Slachtoffers volgden de zitting in een aparte zaal via een videoverbinding.

In spagaat misbruikt

De dansschooleigenaar heeft volgens het openbaar ministerie (OM) meerdere slachtoffers gedwongen of aangeboden te helpen bij het stretchen. Zonder hulp konden zij niet uit die spagaat of split komen. Soms liet hij de meisjes een half uur in de pijnlijke splithouding zitten. Zij konden geen kant op terwijl hij hen seksueel misbruikte.

Volgens de officier van justitie maakte A. misbruik van zijn positie als leraar en trainer. Door veel te stretchen zouden de pupillen beter gaan dansen, hield de trainer zijn slachtoffers voor. En daarmee maakten zij kans om te worden opgenomen in het demoteam of als professioneel danseres te kunnen werken.

Het OM heeft het onderzoek afgerond. Het wachten is op een onderzoek en rapportage van een psycholoog en psychiater. Op 12 maart is er weer een voorbereidende zitting. De verdachte blijft tot dan in hechtenis. Mogelijk komt er eerder een zitting waarin advocaat Robert Eeffting onderzoekswensen kan indienen en eventuele getuigen kan aandragen.

Groningen Dance Center is een grote dansschool waar onder meer hiphop, breakdance, moderne dans en ballet wordt gegeven. A. runde de school sinds 2004.