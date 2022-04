Eind juni openbare verhoren parlementaire enquête Groningen

Verdachte doodsteken Dinant (14) ‘wilde zien hoe het is om iemand te vermoorden’

De 24-jarige Bart J. uit Groningen die vorige zomer bij een supermarkt in het Groningse Hoogkerk een jongen van 14 doodstak ‘wilde zien hoe het is om iemand te vermoorden.’ Dit zei hij vandaag in de rechtbank in Groningen. J. zat naar eigen zeggen in een psychose en wilde zelfmoord plegen. Zijn actie was het gevolg van een ‘verkeerde impuls’ en ‘ziek’.

11 april