El Hankouri verruilt FC Groningen voor tweede Bundesliga

Groninger schildert 150e laag van overschil­der­schil­de­rij

Een zelfportret was het eerste dat de Rotterdamse kunstenaar Daan den Houter op het doek schilderde. Inmiddels heeft het zogenoemde overschilderschilderij de 150e laag gekregen; elke laag is door een andere kunstenaar geschilderd. Aankomende donderdag wordt het 150e werk, geschilderd door Martijn Schuppers uit Groningen, een week lang tentoongesteld in galerie De Aanschouw aan de Witte de Withstraat in Rotterdam.

30 mei