Enkele honderden asielzoekers sliepen buiten in Ter Apel

podcast De gascrisis is erger dan wordt voorgespie­geld en de VVD krijgt last van ‘Nee­lie-ga­te’

Hoe het kabinet ook sust: de gascrisis dreigt ons in enorme problemen te storten. Wie ook problemen heeft is Neelie Kroes, met haar heimelijke lobby voor Uber. Maar waarom is de VVD zo stil over de strapatsen van haar erelid? En wat staat het kabinet te wachten als de Kamer straks terugkeert van reces?

15 juli