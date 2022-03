Experiment basisbanen in gemeente Groningen succesvol

Per 1 maart zijn er in onze gemeente vijftig mensen werkzaam met een basisbaan. Dat was ook het doel van de gemeente. Uit een tussenevaluatie blijkt dat verreweg de meeste deelnemers er qua inkomen op vooruit zijn gegaan en belangrijker nog: in welzijn. Opvallend is dat van alle mensen die gestart zijn met een Basisbaan er niemand is uitgevallen. Ook is het ziekteverzuim is met 3,6 % heel laag.

Zelfvertrouwen en energie

Wat doen basisbaners?

Het werk dat deelnemers doen, zijn taken bij verschillende organisaties in de wijken van de gemeente. Het werk mag geen betaalde banen of vrijwilligerswerk verdringen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ondersteuning in buurtcentra, het opruimen van zwerfafval, het optreden als gastheer of gastvrouw op verschillende locaties in de wijk, het assisteren van fietsstewards, het meewerken aan een wijkblad, het ondersteunen van een sportvereniging of het bijstaan van kwetsbare buurtbewoners. Welke taken de deelnemers uitvoeren hangt ook af van hun wensen en mogelijkheden. Inmiddels zijn in vrijwel alle wijken en dorpen deelnemers met een basisbaan actief.