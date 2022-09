EZ wist dat gaswinning na beving Huizinge omlaag kon: ‘Groningse gas maximaliseren was basis van plannen’

Burgemees­ters tevreden over noodop­vanglo­ca­tie Zoutkamp

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn tevreden over de noodopvanglocatie die in het Groningse Zoutkamp wordt geopend. In de noodopvanglocatie, op een terrein van Defensie in de Marnewaard, worden vluchtelingen ondergebracht die nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen beginnen.

30 augustus