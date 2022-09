EZK zag hoge winning na beving als bewijs van noodzaak Groningen: ‘Qua beeldvorming uitermate ongelukkig’

De Groot zei tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt, dat er op dat punt in het gasjaar (dat loopt van oktober tot en met september) ook weinig meer te doen was tegen de hoge productie. Voormalig minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) gaf in die tijd “aan dat-ie not amused was”, aldus De Groot, toen directeur energiemarkt bij het ministerie. ,,Maar het kwaad was al geschied.” Hij geeft toe dat het “qua beeldvorming natuurlijk uitermate ongelukkig is” dat er niet werd ingegrepen.