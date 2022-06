FC Groningen huurt doelman Verrips van Fortuna Sittard

indebuurt Groningen Martin en Vera maken Het Grote Groninger Poezenboek: ‘Meest spectacu­lai­re dier dat er is’

Historicus Martin Hillenga en illustrator Vera Post werkten de afgelopen twee jaar samen aan een boek over de Groninger geschiedenis. Nu denk je misschien: die zijn er toch al voldoende? Maar niets is minder waar. Martin en Vera nemen ons door de eeuwen heen mee aan de hand van verhalen over de kat in Het Grote Groninger Poezenboek. Indebuurt begon meteen te spinnen en sprak kattenliefhebber Martin over kattenliefde, geschiedenis en Groningen. ,,De poes is zo dichtbij ons, maar werd tot nu toe vanuit historisch perspectief altijd over het hoofd gezien.”

