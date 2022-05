FC Groningen legt Zweedse huurling Alex Mortensen vast

De Zweed kwam als invaller drie keer in actie in de hoofdmacht. Mortensen speelt vooral bij de beloften. FC Groningen ziet genoeg toekomst in de spits om hem definitief over te nemen van Kalmar FF. ,,Alex is een speler die met heel veel energie speelt en in onze ogen het FC Groningen-dna heeft”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ,,Wij willen graag van dichtbij zien of hij de potentie heeft door te groeien naar de eerste selectie.”