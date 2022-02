FC Groningen loopt miljoen euro mis, hoofdsponsor kan niet aan verplichtingen voldoen

Zorgelijk

,,Dit is heel vervelend en zorgelijk”, reageert algemeen directeur Wouter Gudde. ,,Zowel voor FC Groningen als voor Office Centre en haar werknemers. Wij kunnen nu slechts het verloop en de uitkomsten van het WHOA-traject afwachten. Dat geeft een zeer onzekere situatie. Inhoudelijk kunnen we er op dit moment niet meer over zeggen of dieper op in gaan. Daarvoor dienen wij naar Office Centre te verwijzen.”



In juni 2019 werd bekend dat Office Centre de hoofdsponsor van de voetbalclub zou worden. In september vorig jaar liet de specialist in kantoorartikelen al weten te vertrekken als hoofdsponsor van de Groningse club. Het hoofdsponsorschap liep voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van ten minste anderhalf jaar. De naam van Office Centre is vanaf het seizoen 2023/2024 niet meer op de shirts van FC Groningen te zien. De voetbalclub krijgt ruimte om per direct een nieuwe partner te vinden.