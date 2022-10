FC Groningen tot aan WK zonder middenvelder Tomas Suslov

FC Groningen kan in de eerste seizoenshelft geen beroep meer doen op Tomas Suslov. De Slowaakse middenvelder viel zondag in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Twente al vroeg geblesseerd uit en komt dit jaar niet meer in actie. De 20-jarige Suslov was een vaste waarde in het elftal van trainer Frank Wormuth.