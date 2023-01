FC Groningen trekt Noorse en Zweedse middenvelder aan

Podcast Over de liefde: 'Echte liefde zit niet in een paar centimeter’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is matchmaker Lotte Ditzel te gast. ‘Van de klanten die ik aan tafel heb, beginnen de 60-plus mannen altijd over seks’

15 januari