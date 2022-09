Fietser ernstig gewond na aanrijding met vrachtwagen op Johan van Zwedenlaan

Geestelijk verzorger over gevolgen gaswinning: ‘Groningers voelen zich tweede­rangs­bur­ger’

De gaswinning in Groningen heeft een diepe deuk achtergelaten in het zelfbeeld van de Groningers, stelt geestelijk verzorger Melissa Dales tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Dales heeft gewerkt in het aardbevingsgebied en is er zelf opgegroeid. Overal om haar heen zag ze wantrouwen en een verlies aan perspectief.

12 september