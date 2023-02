FNV: gemeenteambtenaren Groningen leggen vanaf vrijdag werk neer

Joost en Noord Nederlands Orkest bij eerste namen Lowlands

Joost en het Noord Nederlands Orkest (NNO) komen dit jaar naar Lowlands. Grote internationale namen als Billie Eilish, Florence + The Machine en Nothing But Thieves zullen ook aanwezig zijn. Festivalorganisator MOJO maakte vandaag de eerste 39 namen van de line-up bekend. Lowlands vindt van 18 tot en met 20 augustus plaats in Biddinghuizen.

1 februari