Fonds voor betere toekomst Groningen versnipperd

Thomas R., die verdacht wordt van het vermoorden van de Amerikaanse studente Mieke Oort in Leeuwarden, zegt dat hij geobsedeerd was door het slachtoffer. Hij heeft bekend. R. staat vandaag terecht voor de rechtbank in Leeuwarden.

