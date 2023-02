Geen concrete maatregelen in Ter Apel voor komst nareizigers

Nederlan­ders zuinig met energie ondanks prijspla­fond: ‘Het is nog steeds vreselijk duur’

Nederlanders zetten door de komst van het prijsplafond de thermostaat niet gelijk weer een graadje hoger. Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen, meldt op basis van een eigen analyse dat huishoudens en kleine werkgevers ook in januari zo’n 20 procent gas bespaarden. Dat is evenveel als in de maanden ervoor, ondanks dat stroom en gas minder duur zijn geworden.

