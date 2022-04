Geen garantie dat alle vluchtelingen uit Ter Apel onderdak vinden

Het kabinet wist al langer dat er vanaf deze dinsdag een groot aantal extra opvangplaatsen gevonden moet worden. Dat komt doordat er een aanzienlijk aantal mensen werd opgevangen in tenten waarvoor de vergunning deze dinsdag zou verlopen. De gemeente had al aangekondigd dat die niet verlengd zou worden, waardoor er in de nacht van dinsdag op woensdag geen mensen meer mogen overnachten in de paviljoens die zijn geplaatst. Van der Burg zegt burgemeester Jaap Velema van Westerwolde daarin te begrijpen. “Hij zegt: ik heb onze taak meer dan volbracht, en extra gedaan. Nu is de rest van Nederland aan de beurt.”