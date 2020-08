Geen ontblote bovenlijven en bier bij stille tocht dodelijk ongeluk Finsterwolde

Lange rijen bij registra­tie van asielzoe­kers in Ter Apel (sommigen slapen op een stoel)

17 augustus De identificatie en registratie van asielzoekers die net in Nederland zijn gearriveerd stokt. Door personeelstekort in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen niet alle nieuwe asielzoekers tijdig worden geregistreerd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.