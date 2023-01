Geen rode cijfers concert- en festivalbezoek: 2,4 miljoen meer bezoeken in 2022

In 2022 vonden fors meer festivals en concerten plaats dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Festivals en concerten trokken in 2022 gezamenlijk 32,5 miljoen bezoeken. Dat zijn 2,4 miljoen bezoeken méér dan in 2019. Dat heeft de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) vrijdag bekendgemaakt.

Volgens de VVEM zijn de cijfers van festivals en concerten opvallend. Het is volgens de brancheorganisatie het enige evenemententype dat in 2022 een positief resultaat heeft neergezet. Alle andere typen, zoals sportevenementen, beurzen en markten schreven rode cijfers afgelopen jaar in vergelijking met 2019. De totale evenementenmarkt bleef het afgelopen jaar 5 procent achter bij 2019.

Uitgestelde concerten en eerste edities van nieuwe festivals hebben een belangrijk effect op de positieve cijfers in 2022. Afgelopen jaar vonden circa honderd concerten plaats die eerder in 2020 of 2021 stonden gepland. Een deel hiervan werd vanwege corona eerst doorgeschoven naar 2021 en vervolgens naar 2022. Van de 85 nieuwe festivals in 2022 had zo’n 75 procent al in 2020 of 2021 moeten plaatsvinden.

In 2022 vonden er meer dan 3000 grote concerten plaats. Mede door dit hoge aantal steeg het aantal bezoeken met 50 procent ten opzichte van 2019. Nog nooit gingen in Nederland zoveel mensen naar grote concerten, aldus de VVEM. De grote publiekstrekkers waren De Toppers in Concert, André Rieu op het Vrijthof (Maastricht), Rammstein in onder andere Groningen en Ed Sheeran.