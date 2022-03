Geen treinen tussen Assen en Groningen door lekken chemische stof

Wasstraten puilen uit door Saharazand, en op regen hoef je nog niet te rekenen

Met de buien afgelopen nacht is in het midden en oosten van Nederland een bak Saharazand uit de hemel komen vallen. Dat wordt poetsen, meldt weerbureau Weerplaza, want voorlopig komt er geen regen meer aan. De wasstraten zitten in ieder geval propvol, meldt beheerder Bovag.

17 maart