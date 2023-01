Geen warme croissants meer op zondag: bakkerij in Brugstraat moet dicht op zondagochtend

De warme broodjes van eigenaar Menno Plagmeijer op zondagochtend waren voor veel Groningers routine. ,,Bijtijds je bed uit te komen: even naar de Franse bakker voor warme croissantjes”, geeft Plagmeijer als voorbeeld. ,,Met de kids in de fietskar broodjes halen voor mama die lekker uit mag slapen. Of aan het einde van je hardlooprondje nog even een lekker broodje mee voor het ontbijt.”

Maar dat is nu verleden tijd. De bakker kreeg maandag bezoek van een ambtenaar, nadat ter ore is gekomen dat de bakkerij ‘stiekem‘ op zondagochtend open was. Eigenaar Menno Plagmeijer vindt het erg jammer. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media, heeft hij veel mooie en lieve berichten ontvangen. ,,We zijn er stil van”, schrijft hij op Facebook. ,,Het doet ons goed, bedankt! We blijven positief, want wat is er leuker dan lekkere broodjes, baguettes en croissantjes te bakken voor jullie.”